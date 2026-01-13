Mardin'de sis, yağmur ve rüzgar günlük hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yoğun sis ve kuvvetli rüzgar, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağmur ve rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlanırken, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran sis, trafikte görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlarda da sürücüler dikkatli ilerledi. Trafik ekipleri, sürücülere hız sınırlarına uymaları, yakın takipten kaçınmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sürücü Çiçek Deniz, kentte havanın son derece sisli olduğunu belirterek, "Bugün Mardin'de hava çok yoğun sisli. Yola çıkacak sürücüler çok dikkatli olsunlar. Görüş mesafesi çok kısa, birkaç kez kazanın eşiğinden döndüm. Trafiğe çıkacak herkes daha tedbirli olmalı" ifadelerini kullandı. - MARDİN