Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

3. Sayfa Haberleri

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Savur ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Savur ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Mardin'in Savur ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan operasyon neticesinde; 25 kök kenevir, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 5 gram toz esrar, 55 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtildi. - MARDİN

Mardin Seçim Sonuçları
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2019
Mardin Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kızıltepe Mardin 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title