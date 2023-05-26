Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Savur ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.