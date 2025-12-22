Mardin'de durdurulan araçta esrar ele geçirildi

Mardin'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 51,60 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan kontrollerde 51,60 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - MARDİN