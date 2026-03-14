Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak adli işleme tabi tutuldu. Ekipler, durdurulan araçlarda 1000 adet ecstasy hap, 884 gram skunk ve 1,26 gram kokain ele geçirdi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden NSosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Artuklu ilçesinde durdurulan iki araçta yapılan aramalarda 1000 adet ecstasy hap, 884 gram skunk ve 1,26 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, vatandaşların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. İfadede, vatandaşların güvenliği için çalışmaların gece gündüz devam ettiği vurgulandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
