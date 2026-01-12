Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 207.25 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Açıklamada, "Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz; durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir" denildi. - MARDİN