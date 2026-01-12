Haberler

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 207.25 gram eroin ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 207.25 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Açıklamada, "Gençlerimizin umutlarını karartan, toplumumuzun huzurunu bozan uyuşturucuya karşı mücadelemiz; durmadan, yılmadan ve kararlılıkla sürecektir" denildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
