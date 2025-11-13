Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu miktarları arasında 93,49 gram sentetik kannabinoid, 39,25 gram eroin ve 8,45 gram metamfetamin bulunuyor.
Mardin'de polis ekiplerince Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalarda 93,49 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 39,25 gram eroin ve 8,45 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldığı kaydedildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa