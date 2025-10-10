Haberler

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ve Yeşilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı, 62 kök dişi Hint keneviri ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Mardin'in Mazıdağı ve Yeşilli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mazıdağı ve Yeşilli'de iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 62 kök dişi Hint keneviri, 7 sömek dişi Hint keneviri, 33 gram esrar, 4 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkesin ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başladı

İsrail'den 2 yıl sonra bir ilk! Bu görüntüler tarihe not düşülecek
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör tatbikatında kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı

Kendini rolüne kaptırdı, ortalığı birbirine kattı
Türkiye'nin dev mobilya markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin mobilya devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.