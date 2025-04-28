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Mardin'de Trafik Kazası Sonrası Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı

Mardin'de Trafik Kazası Sonrası Taşlı Sopalı Kavga: 3 Yaralı
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Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mazıdağı ilçe merkezinde düğün konvoyundaki bir araç, seyir halindeki başka bir araç ile çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası taraflar arasında yaşanan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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