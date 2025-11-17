Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'de otomobil ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat ilçesi Dargeçit yolu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile açık kasa kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Abdüllatif G. (58) ile Yusuf K. (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN