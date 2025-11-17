Haberler

Mardin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Midyat ilçesi Dargeçit yolu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile açık kasa kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Abdüllatif G. (58) ile Yusuf K. (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
