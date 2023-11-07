Mardin'de Tırın Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonucunda ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Tır şoförü gözaltına alındı.
1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı vatandaş hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Kızıltepe ilçesi Dedeman kavşağı mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen vatandaş, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 33 CKE 66 plakalı tır çarptı. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan vatandaş ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Tır şoförü gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.