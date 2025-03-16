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Mardin'de Tır Tekerinin Çarptığı Sürücü Yaralandı

Mardin'de Tır Tekerinin Çarptığı Sürücü Yaralandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki otomobile, hareket halindeki bir tırdan fırlayan teker çarptı. Sürücü hafif yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, hareket halindeki tırdan fırlayan tekerin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Duruca Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen tırın yedek lastiği, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yola fırladı. Teker, o sırada tırın arkasında olan 47 AAE 557 plakalı otomobile isabet ederek ön kaputuna çarptı. Sürücü, otomobilini durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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