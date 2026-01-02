Haberler

Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Mardin'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tırın çarptığı 44 yaşındaki Abdullah Ayaydın, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yukarıhatunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen tır, 44 yaşındaki Abdullah Ayaydın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ayaydın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayaydın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

