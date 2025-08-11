Mardin'de Tır Çarpması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın çarptığı şahıs yaşamını yitirdi.

Kaza, Gökçe köyünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Mehmet Hadi Çelik'e (45) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN