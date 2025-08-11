Mardin'de Tır Çarpması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Mardin'de Tır Çarpması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırın çarptığı 45 yaşındaki Mehmet Hadi Çelik hayatını kaybetti. Kaza, Gökçe köyünde meydana geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde tırın çarptığı şahıs yaşamını yitirdi.

Kaza, Gökçe köyünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Mehmet Hadi Çelik'e (45) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
