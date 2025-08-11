Mardin'de Tır Çarpması: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir tırın çarptığı 45 yaşındaki Mehmet Hadi Çelik hayatını kaybetti. Kaza, Gökçe köyünde meydana geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Gökçe köyünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Mehmet Hadi Çelik'e (45) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çelik'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa