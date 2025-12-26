Mardin'de makas atan motosiklet sürücüsü yakalandı
Kızıltepe'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne para cezası ve adli işlem yapıldı. Emniyet, tehlikeli sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi çağrısında bulundu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, trafikte tehlikeli şekilde seyir halinde olan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Paylaşımda, "Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız" ifadeleri yer aldı. - MARDİN