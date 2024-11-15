Mardin'de Tavuk Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Mardin'de tavuk hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi, gece saatlerinde bir evin avlusuna girerek tavukları çaldı. Ev sahibi, sabah saatlerinde tavuklarının eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerasından durumu öğrendi.

Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, hırsızın karanlıkta hızla avluya girdiği ve tavukları çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görünüyor.