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Mardin'de iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, Eryeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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