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Mardin'de Tarlaya Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Mardin'de Tarlaya Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
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Mardin'in Ömerli ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Ömerli ilçesi Hop Geçidi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 BFB 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada araçtaki E.B. (22), M.A. (25), Y.A. (19), O.B. (20) ve İ.D. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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