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Çiftçilerin erken müdahalesi faciayı önledi

Çiftçilerin erken müdahalesi faciayı önledi
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde hasadı tamamlanmış bir tarlada çıkan yangın, çiftçilerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürülürken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tarlada çıkan yangın, çiftçilerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın ilçeye bağlı Şenyuva Mahallesi'nde hasadı tamamlanmış bir arazide çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri ve çiftçiler, el birliğiyle alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle yangın çevredeki tarım arazilerine sıçramadan söndürülürken ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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