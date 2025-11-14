Haberler

Mardin'de Tarihi Eser Operasyonu: 4 Bin 897 Sikke Ele Geçirildi

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 'Anadolu Mirası' operasyonunda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 4 bin 897 sikke ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği "Anadolu Mirası" operasyonunda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 4 bin 897 sikke ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen A.A. ve S.T. isimli şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada farklı dönemlere ait 4 bin 897 sikke bulundu. Ele geçirilen sikkelere el konulurken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
