Mardin'de Tarihi Eser Operasyonu: 4 Bin 897 Sikke Ele Geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği "Anadolu Mirası" operasyonunda Helenistik ve Roma dönemlerine ait 4 bin 897 sikke ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satmak için müşteri arayışında olduğu belirlenen A.A. ve S.T. isimli şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada farklı dönemlere ait 4 bin 897 sikke bulundu. Ele geçirilen sikkelere el konulurken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN