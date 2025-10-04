Haberler

Mardin'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Mardin'de Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayacan Mahallesi'nde 06 BN 5415 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
