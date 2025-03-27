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Mardin'de Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Mardin'de Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı
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Mardin'in Ömerli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı otomobilde 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ömerli ilçesi Çınaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AL 0291 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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