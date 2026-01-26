Haberler

Yeşilli SYDV Müdürü sahte diploma gerekçesiyle tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilli ilçesinde görev yapan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü B.B., sahte diploma kullandığı ve haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı.

Mardin'de sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan Yeşilli ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü B.B. tutuklandı.

Yeşilli ilçesinde SYDV Müdürü olarak görev yapan B.B. (48) hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sahte diploma kullandığı ve gerçeğe aykırı evrak düzenleyerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda polis ekiplerince 23 Ocakta B.B'nin evinde arama yapıldı. Aramanın ardından gözaltına alınan B.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. B.B., çıkarıldığı mahkemece "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye'de ABD liderliğindeki koalisyonun askeri üssünde hareketlilik sürüyor

Komşudaki üsse ABD uçakları tek tek iniyor! Beklenen operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
702 sayfalık iddianame! Böcek'in evinden 1 milyon liranın üzerinde nakit çıktı

Evinden çıkan paranın miktarı öyle böyle değil
Eyüpspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu gol VAR'a takıldı

İşte çok konuşulan o pozisyon
Ahmet Çakar Hadise'den özür diledi, helallik istedi

Helallik isteyip Hadise'den özür diledi
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş

Kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler

Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi