Mardin'de Sulama Kanalına Giren Suriyeli Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalına giren 22 yaşındaki Suriyeli Muaaffak Mahmut, boğularak hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri, gencin cansız bedenine gece boyunca süren aramalar sonucunda ulaştı.

Mardin'de sulama kanalına giren Suriyeli genç hayatını kaybetti

MARDİN - Mardin'de sulama kanalına giren Suriye uyruklu 22 yaşındaki Muaaffak Mahmut boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Derik ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde sulama kanalına giren Muaaffak Mahmut bir süre sonra suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından gece boyunca sürdürülen arama çalışmalarında, gencin cansız bedenine sabaha karşı ulaşıldı. Hayatını kaybeden Muaaffak Mahmut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - 3.Sayfa
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