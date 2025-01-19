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Mardin'de Sulama Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucunda kurtarıldı. İneğini kaybeden sahibi, durumu yetkililere bildirdi ve inek halatla dışarı çıkarıldı.

Mardin'de sulama kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gürün Mahallesi'nde bulunan çağ çağ sulama kanalında meydana geldi. İneğini bulamayan sahibi, hayvanını ararken kanalın içinde olduğunu fark etti ve durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda inek düştüğü sulama kanalından halatla kurtarıldı.

Mardin'de Sulama Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - 3.Sayfa
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