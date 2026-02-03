Haberler

Mardin'de sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

Mardin'de sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan küçük çocuğun yardımına esnaf yetişti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yolda yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun yardımına esnaf yetişti. Esnafın köpeklere müdahale ederek saldırıyı engellediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mazıdağı ilçe merkezi Çiğdem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede yürüyen küçük bir çocuk, aniden etrafını saran başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerine gelmesiyle büyük panik yaşayan çocuk kaçmaya çalıştı ancak köpekler peşini bırakmadı. Çocuğun çığlıklarını duyan ve durumu fark eden çevredeki bir esnaf, hemen müdahale ederek köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Esnafın zamanında müdahalesi sayesinde çocuk yara almadan ve son anda kurtarıldı.

Yaşanan korku dolu anlar ise caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, köpeklerin çocuğa yönelmesi, çocuğun kaçışı ve esnafın araya girerek çocuğu kurtardığı anlar yer aldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı
Mersin'deki kazada kahreden detay! Ölenlerin kimlikleri belli oldu

3 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Kimlikleri belli oldu