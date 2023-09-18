Mardin'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Çocuk Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, seken kurşunun isabet ettiği 1 çocuk yaralandı. Saldırı anında seken bir kurşun, bankamatikten para çekmek isteyen ailesiyle sırada bekleyen 5 yaşındaki A.B'ye isabet etti. Yaralanan çocuk, özel bir hastanede tedavi altına alındı.