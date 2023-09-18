Mardin'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Çocuk Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, seken kurşunun isabet ettiği 1 çocuk yaralandı. Saldırı anında seken bir kurşun, bankamatikten para çekmek isteyen ailesiyle sırada bekleyen 5 yaşındaki A.B'ye isabet etti. Yaralanan çocuk, özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, seken kurşunun isabet ettiği 1 çocuk yaralandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda gece, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan N.A. (31) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Saldırı anında seken bir kurşun, bankamatikten para çekmek isteyen ailesiyle sırada bekleyen 5 yaşındaki A.B'ye isabet etti.
Yaralanan çocuk, özel bir hastanede tedavi altına alındı.