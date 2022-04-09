Mardin kan davası kavgasında kan aktı: 2 ölü - Haberler

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Mardin kan davası kavgasında kan aktı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Mardin kan davası kavgasında kan aktı: 2 ölü Mardin'in Savur ilçesinde husumetli 2 aile fertleri arasında yaşanan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

- Mardin kan davası kavgasında kan aktı: 2 ölü

MARDİN - Mardin'in Savur ilçesinde husumetli 2 aile fertleri arasında yaşanan kavganın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Savur ilçesi kırsal Üçkavak Mahallesinde aralarında kan davası nedeniyle husumet bulunan 2 aile arasında kavga çıktı. Aralarında husumet bulunduğu belirtilen ailelerin kavgasında silahların kullanılması üzerine 2 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralanan İdris Sidar ve Mehmet Genç 112 acil servis ekiplerince Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde jandarma ekipleri, güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Mardin kan davası kavgasında kan aktı: 2 ölü

Mardin kan davası kavgasında kan aktı: 2 ölü

Mardin kan davası kavgasında kan aktı: 2 ölü

Mardin kan davası kavgasında kan aktı: 2 ölü

Mardin kan davası kavgasında kan aktı: 2 ölü

Mardin kan davası kavgasında kan aktı: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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