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Kızıltepe'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada vücuduna mermi isabet eden M.İ.D. (18) ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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