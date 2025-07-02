Mardin'de Silahlı Kavga: İki Yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Kızıltepe ilçesi Eşme köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Hasan A. (51) ve Hüseyin A. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa