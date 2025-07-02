Mardin'de Silahlı Kavga: İki Yaralı

Mardin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kızıltepe ilçesi Eşme köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Hasan A. (51) ve Hüseyin A. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN