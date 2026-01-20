Haberler

Mardin'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Mardin'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Güncelleme:
Kızıltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay anları cep telefonu ile kaydedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada Ç.Ö. (44), M.Ö. (30) ve R.Ö. (30) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ç.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, silahlı kavga anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MARDİN

500

