Mardin'de silahlı kavga: 2 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeniyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada M.Ş.G. (52) ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı