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Mardin'de Silahlı Kavga: 14 Gözaltı, 13 Yaralı

Mardin'de Silahlı Kavga: 14 Gözaltı, 13 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazi satışı yüzünden çıkan silahlı kavgada 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili 14 kişi tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 13 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı.

Kızıltepe ilçesinde 14 Ocak'ta, iki grup arasında "arazi satışı" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, 13 şahıs yaralanmıştı. Yaralanan şahısların 11'i hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 18 şahsı titizlikle yürüttükleri çalışmalar neticesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden T.Ç., M.Ç., M.Ç., S.Ç., M.Ş.Ç., M.E.O., Ö.Ç., B.C., M.M.C, M.N.C., E.C., R.C., M.Ş.C. ve İ.C. tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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