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Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Mardin'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kışla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralılardan Selman B. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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