Mardin'de tırda çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Derik ilçesinde seyir halindeki bir tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Mardin'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Derik ilçesi Atlı Mahallesi mevkiinde seyir halindeki tırda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı