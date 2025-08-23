Mardin'de Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Kızıltepe'de seyir halindeki alkol yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 73 ABE 512 plakalı alkol yüklü tır, İpek Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Kavşağı'nda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi. - MARDİN

