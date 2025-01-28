Mardin'de Seyir Halindeki Ticari Araç Alev Alev Yandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki bir hafif ticari araç aniden alev aldı. Sürücünün durumu fark ederek aracı yol kenarına çekmesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmadı ancak araçta maddi hasar meydana geldi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Artuklu-Kızıltepe yolunda seyreden ticari araç bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının olmadığı yangında araçta maddi hasar oluştu. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa