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Nusaybin'de tanker yangını: Araç kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de tanker yangını: Araç kullanılamaz hale geldi
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tanker yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki tanker yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Hasantepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan tankerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tankeri tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tanker kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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