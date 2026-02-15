Haberler

Mardin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilde nedensiz bir yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi Şar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgililer Günü kana bulandı! 'Bana yanlış olmaz' deyip kurşun yağdırdı

Sevgililer Günü kana bulandı! "Bana yanlış olmaz" deyip ateş etti
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu

Sapık milyarder bir ülkeyi alarma geçirdi! Özel ekip kurdular
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay

Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lılarla ilgili isyan ettiren detay
Sevgililer Günü kana bulandı! 'Bana yanlış olmaz' deyip kurşun yağdırdı

Sevgililer Günü kana bulandı! "Bana yanlış olmaz" deyip ateş etti
İnfial yaratan olay! Evlat edindiği 2 çocuğu kafese kapatıp yıllarca şiddet uyguladı

Eve giren polis dev kafesi gördü, skandal sonradan ortaya çıktı
Obama: Uzaylılar gerçek ama ben onları hiç görmedim

Obama'nın uzaylılarla ilgili sarf ettiği cümle deprem etkisi yarattı