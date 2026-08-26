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Mardin'de otomobil yangını: Araç kullanılamaz hale geldi

Mardin'de otomobil yangını: Araç kullanılamaz hale geldi
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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Eryeri Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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