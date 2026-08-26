Mardin'de otomobil yangını: Araç kullanılamaz hale geldi

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Eryeri Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçtan duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı