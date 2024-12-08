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Mardin'de Seyir Halindeki Beton Mikseri Alev Alev Yandı

Mardin'de Seyir Halindeki Beton Mikseri Alev Alev Yandı
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Artuklu ilçesinde Yalım Mahallesi'nde seyir halindeki bir beton mikseri bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü durumu acil çağrı merkezine bildirdi, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralanan olmadı, mikser kullanılamaz hale geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki beton mikseri alev alev yandı.

Yalım Mahallesi'nde beton mikseri, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, alev alan aracından inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Mikser, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, mikser kullanılamaz hale geldi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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