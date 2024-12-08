Mardin'de Seyir Halindeki Beton Mikseri Alev Alev Yandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki beton mikseri alev alev yandı.

Yalım Mahallesi'nde beton mikseri, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, alev alan aracından inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Mikser, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, mikser kullanılamaz hale geldi. - MARDİN