Seyir halindeki araçtan düşen kadın ağır yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde seyir halindeki araçtan düşen bir kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik köyünde ikamet eden F.Ö., eşi ile birlikte eve döndüğü sırada Şenyuva köyü mevkiinde seyir halindeki araçtan düştü. Ağır yaralanan kadın için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan F.Ö., durumunun ağır olması nedeniyle Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı