Haberler

Seyir halindeki araçtan düşen kadın ağır yaralandı

Seyir halindeki araçtan düşen kadın ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde seyir halindeki bir araçtan düşen F.Ö. adlı kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, kadın hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde seyir halindeki araçtan düşen bir kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik köyünde ikamet eden F.Ö., eşi ile birlikte eve döndüğü sırada Şenyuva köyü mevkiinde seyir halindeki araçtan düştü. Ağır yaralanan kadın için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan F.Ö., durumunun ağır olması nedeniyle Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Almanya Başbakanı Merz: İran'da sonsuz bir savaş çıkarımıza değil

Avrupa şimdiden savaştan bıkmış gibi! Bir ülkeden "kısa kes" çağrısı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı

Görüntüler ABD ve İsrail'in her gün vurduğu ülkeden
Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı
Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek