Mardin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Edinilen bilgilere göre, ilçede etkisini artıran yağış nedeniyle Girmeli ve Duruca mahalleleri ile Nusaybin-Cizre karayolunda su taşkınları yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. - MARDİN
