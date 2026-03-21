Mardin'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgilere göre, ilçede etkisini artıran yağış nedeniyle Girmeli ve Duruca mahalleleri ile Nusaybin-Cizre karayolunda su taşkınları yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. - MARDİN

