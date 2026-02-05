Haberler

Mardin'de evde piknik tüpü patladı: 3 yaralı

Mardin'de evde piknik tüpü patladı: 3 yaralı
Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde meydana gelen piknik tüpü patlamasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde piknik tüpü patladı. Evden patlama sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sırasında yaralanan H.T. (16), Nimet T. (45) ve Türkiye T. (79), Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Patlama nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
