Mardin'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Mardin'de Park Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Midyat ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Mardin'in Midyat ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki araç alev aldı. Alevleri fark eden taksici, otomobilinin kornasına basarak mahalle sakinlerini uyandırdı.

Vatandaşlar, yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önlemeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin ardından bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne! 17 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Kuyumcular da gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.