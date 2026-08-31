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Mardin'de kaza: Otomobil kafeye daldı

Mardin'de kaza: Otomobil kafeye daldı
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Mardin’in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada kontrolden çıkan araçlardan biri kafenin girişine daldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada kontrolden çıkan araçlardan biri kafenin girişine daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 13 Mart Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki bir kafenin giriş bölümüne çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobillerde ve kafe girişinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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