Mardin'de Otomobil ve Traktörün Çarpışması: 3 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Bağlarbaşı köyü mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen otomobil ile traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, D.A. (15), A.A. (61) ve Ş.U. (45) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN