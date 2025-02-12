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Mardin'de Otomobil ve Traktörün Çarpışması: 3 Yaralı

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Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Bağlarbaşı köyü mevkisinde sürücülerinin isimleri ve plakaları belirlenemeyen otomobil ile traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, D.A. (15), A.A. (61) ve Ş.U. (45) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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