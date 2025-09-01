Mardin'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde plakası belirlenemeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN