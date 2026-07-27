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Nusaybin'de takla atan otomobil: 3 yaralı

Nusaybin'de takla atan otomobil: 3 yaralı
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beylik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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