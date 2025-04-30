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Mardin'de Otomobil Su Tankerine Girdi: Yaralı Yok

Mardin'de Otomobil Su Tankerine Girdi: Yaralı Yok
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir otomobilin, traktöre bağlı su tankerinin altına girmesi sonucu meydana gelen kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmadı ancak otomobilde maddi hasar oluştu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin traktöre bağlı su tankerinin altına girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, dün Artuklu ilçesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak traktöre bağlı olan su tankerinin altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, otomobilin süratle gelip traktöre bağlı su tankerine çarptığı görüldü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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