Mardin'de Otomobil Refüje Çıktı, Sürücü Yaralandı

Mardin'de Otomobil Refüje Çıktı, Sürücü Yaralandı
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Mardin'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü, refüje çıkarak yaralandı. Olay, Artuklu ilçesinde meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de otomobil refüje çıktı, sürücü yaralandı

MARDİN - Mardin'de seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Ömerli Caddesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Volvo marka 47 ACP 449 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - 3.Sayfa
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